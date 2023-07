Wird Samanthas "And Just Like That"-Szene Fans enttäuschen?

War der Hype etwa zu groß? Die zweite Staffel von And Just Like That ist mittlerweile angelaufen und Fans der Serie erfahren endlich, wie es mit Carrie, Miranda und Charlotte weitergeht. Zuvor hatte die Nachricht die Runde gemacht, dass auch Kim Cattrall (66) für einen kurzen Gastauftritt wieder in ihre legendäre Rolle der Samantha Jones schlüpfen wird. Nachdem Fans sich weltweit über diese Nachricht freuten, befürchtet Cynthia Nixon (57) nun: Fans könnten von der kurzen Szene eventuell enttäuscht werden!

Im Gespräch mit The Times verrät die Schauspielerin, dass sie befürchte, Fans könnten von dem kurzen Auftritt enttäuscht sein: "Ich mache mir Sorgen, dass sich die Leute nach all dem Aufbauschen fragen werden, was die ganze Aufregung soll. Es ist wichtig zu wissen, dass es sich um einen sehr kurzen, sehr kleinen Cameo-Auftritt handelt." Samantha wird offenbar bei einem Telefongespräch zu sehen sein, das sie mit Carrie führt.

Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass der Samantha-Auftritt eigentlich eine Überraschung hätte sein sollen. Cynthia hatte ihren Ärger über den News-Leak deutlich gemacht: "Mein überwältigender Gedanke im Moment ist, dass ich zutiefst enttäuscht bin, dass es jemand an die Presse weitergegeben hat. Es sollte eine so wunderbare Überraschung werden."

Getty Images Cynthia Nixon im Mai 2023

Getty Images Kim Cattrall bei einem Event im Juni 2023

Getty Images Kim Cattrall und Cynthia Nixon bei den Golden Globe Awards 2004

