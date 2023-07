Hält Kim Cattrall "And Just Like That"-Comeback für möglich?

Wird Kim Cattrall (66) noch einmal in ihrer legendären Rolle zurückkehren? Mit Sex and the City feiert die Schauspielerin zahlreiche Erfolge. An der Seite von Sarah Jessica Parker (58), Cynthia Nixon (57) und Kristin Davis (58) verkörpert sie die Samantha Jones. Zuletzt hatte die Information die Runde gemacht, sie habe einen Cameo-Auftritt im Reboot And Just Like That. Ihre Community hofft derweil auf mehr Szenen mit der Blondine: Kim verrät, wie wahrscheinlich ihre Rückkehr an das Set ist.

"Weiter werde ich nicht gehen", entgegnet die 66-Jährige in der "Today Show" auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, zukünftig zur Serie zurückzukommen. Obwohl Kim die Rückkehr deutlich verneint, habe sie es genossen, noch einmal in ihre alte Rolle zu schlüpfen. "Es fühlte sich an, als würde ich mit dem Zeh in die Vergangenheit eintauchen und einen wunderbaren Nachmittag verbringen", meint sie. Schlussendlich glaube die Schauspielerin nicht, dass sie sich "jemals von Samantha verabschieden werde. [...] Sie hat mir so viel gegeben, und ich bin ihr so dankbar."

Während Fans weltweit ihrem Gast-Auftritt freudig entgegensehen, befürchtete Schauspielkollegin Cynthia unterdessen, dass diese enttäuscht werden könnten. "Ich mache mir Sorgen, dass sich die Leute nach all dem Aufbauschen fragen werden, was die ganze Aufregung soll", sagt sie gegenüber The Times.

