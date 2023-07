"And Just Like That"-Star Cynthia posiert mit Seriensohn!

Sie sind eben eine Serienfamilie! Die Schauspielerin Cynthia Nixon (57) ist vor allem für die Rolle der Miranda Hobbes im Sex and the City-Universum bekannt. Auch in der Neuauflage And Just Like That schlüpft die Rothaarige wieder in die Rolle der schlagfertigen Anwältin. Schauspielkollege Niall Cunningham, der Mirandas Sohn Brady spielt, wird ebenfalls in der zweiten Staffel der beliebten Serie zu sehen sein. Nun posierte das Mutter-Sohn-Gespann für ein Foto und Cynthia findet rührende Worte!

Auf Instagram teilt der TV-Star ein Foto, das ihn mit seinem Seriensohn zeigt. Die beiden Rotschöpfe posieren Arm in Arm und sehen tatsächlich aus, als könnten sie verwandt sein. Unter das Foto schreibt Cynthia: "Du wirst immer mein Brady bleiben. Miranda (und Brady) sind zurück in New York City." Während Niall in einem kunterbunten Outfit aus gelbem Pullover und grüner Hose strahlt, hat sich seine Serienmutter für ein elegantes lilafarbenes Neckholderkleid entschieden.

Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass noch ein weiteres vertrautes Gesicht in der neuen Staffel zu sehen sein wird. Kim Cattrall (66) wird einen kurzen Gastauftritt als Samantha Jones geben. Ihre Serienkollegin Cynthia hatte allerdings eingeräumt, über den News-Leak enttäuscht zu sein, da sie sich eine Überraschung für die Fans der Show gewünscht hätte.

Getty Images Cynthia Nixon bei einem Event im Juni 2023

Getty Images David Eigenberg, Cynthia Nixon und Niall Cunningham, Serienfamilie aus "Sex and the City"

Getty Images Kim Cattrall und Cynthia Nixon bei den Golden Globe Awards 2004

