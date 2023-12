In Arbeit: "Sex and the City" bekommt Datingshow-Ableger!

Die Fans von Sex and the City dürfen sich freuen! Die Geschichten rund um die vier Protagonistinnen Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 58), Samantha Jones (Kim Cattrall, 67), Charlotte York (Kristin Davis, 58) und Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 57) begeistern bis heute Millionen von Zuschauern weltweit: Die beliebte Serie begleitete die vier Frauen bei der Suche nach der Liebe in der Metropole New York City. Jetzt könnten diese fiktiven Storys schon bald Realität werden: Es ist nämlich eine neue "Sex and the City"-Datingshow in Planung!

Laut eines Berichts von Variety sei das Format namens "Is There Still Sex in the City" in Anlehnung an die Erfolgsshow bereits in der Entstehung. In der Sendung bekämen vier Freundinnen, die über 50 Jahre alt seien, die Chance, ihren Traummann zu finden. "Sie werden zusammen in einem gemütlichen Landhaus leben, wo sie in jeder Folge eine andere Gruppe von Männern zur Auswahl haben", heißt es seitens der Produktion. Ein Startdatum ist bislang nicht bekannt.

Die "Sex and the City"-Schöpferin Candace Bushnell (65) ist schon jetzt voller Vorfreude auf den Dreh der Reality-TV-Show. "Ich freue mich sehr, an einer Sendung mitzuarbeiten, die meine Leidenschaft für Beziehungen und der Möglichkeit verbindet, Frauen wie mir zu helfen, eine neue Liebe zu finden", schwärmt die Autorin.

Getty Images Der Cast von "Sex and the City": Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Getty Images Candace Bushnell im Februar 2022

