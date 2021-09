Sie ist Mutter geworden! Nach ihrem Ausstieg bei GZSZ im Jahr 2018 war es relativ still um Linda Marlen Runge (35) geworden. Sie hatte sich vornehmlich ihrer Musikkarriere gewidmet. Anfang Juni dieses Jahres hatte sie aber eine freudige private Botschaft verkündet: Sie erwartet das erste gemeinsame Kind mit ihrem Partner Alexander Zschoch. Nun hat das Warten auf den Nachwuchs sogar schon ein Ende: Linda hat ihr Kind bekommen.

Laut t-online bestätigte das Management der Schauspielerin die Geburt kurz und knapp: "Das Baby ist da – Mutter und Kind sind wohlauf." Ist es denn ein Junge oder ein Mädchen? Gibt es vielleicht auch schon einen süßen Babynamen? Auf diese Antworten müssen Lindas Fans wohl noch eine Weile warten, zumal es bisher keine weiten Auskünfte zum Baby gibt.

Noch vor etwa vier Wochen hatte sich Linda auf ihrer Instagram-Seite in die Babypause verabschiedet. "Wir befinden uns im absoluten Endspurt und ich verabschiede mich hiermit vorerst in eine Pause und freue mich darauf, in das größte Abenteuer meines Lebens zu starten", hatte die damals noch Hochschwangere glücklich verkündet.

Instagram / lindamar_official Alexander Zschoch und Linda Marlen Runge, August 2021

Instagram / lindamar_official Linda Marlen Runge im August 2021

Actionpress/ Michael Ukas Linda Marlen Runge im Mai 2017

