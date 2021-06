Überraschende Neuigkeiten von Linda Marlen Runge (35)! Ende 2020 hatte die GZSZ-Bekanntheit in einem Post auf Social Media angedeutet, dass sie verheiratet ist, indem sie ihren Partner Alexander Zschoch als "My Husband" bezeichnete. Anfang des Jahres bestätigte die einstige Anni-Brehme-Darstellerin dann: Ja, sie ist tatsächlich eine Ehefrau – und in einigen Monaten auch eine Mutter. Linda ist mit ihrem ersten Kind schwanger!

Die frohe Botschaft teilte die Schauspielerin ihren Fans nun höchstpersönlich auf Instagram mit. Auf der Social-Media-Pattform veröffentlichte sie ein Foto von sich, auf dem ihr Babybauch schon deutlich zu erkennen ist. Einzelheiten zu ihrer Schwangerschaft verriet Linda noch nicht. Zu der Schwarz-Weiß-Aufnahme schrieb sie lediglich: "Von allen kommenden Veröffentlichungen ist dies Alexanders und mein Favorit."

Scheint ganz so, als dürfen sich die Follower der 35-Jährigen auf weitere Babybauch-Bilder freuen. Schon jetzt sind ihre Fans ganz aus dem Häuschen über die Nachricht. In den Kommentaren beglückwünschten sie die Brünette zahlreich zu ihrer Schwangerschaft.

Instagram / lindamar_official Linda Marlen Runge in Tulum, 2020

Actionpress/ Michael Ukas Linda Marlen Runge im Mai 2017

Instagram / lindamar_official Linda Marlen Runge, Schauspielerin

