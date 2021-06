Linda Marlen Runge (35) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Anfang des Monats machte die ehemalige GZSZ-Darstellerin es offiziell: Sie wird zum allerersten Mal Mama. Der Vater des Kindes ist ihr Mann Alexander Zschoch. Vor ein paar Tagen veröffentlichte die Schauspielerin auch die ersten Bilder mit ihrer hübschen Babykugel, mit der sie sich offenbar pudelwohl fühlt. Durch ihr jüngstes Update wird ebenfalls deutlich: Linda liebt es, schwanger zu sein!

Via Instagram teilt die Yoga-Liebhaberin jetzt ein brandneues Babybauch-Pic mit ihren Fans. In der Bildunterschrift schwärmt Linda: "Die Bindung zum Universum und zu Mama Erde war nie stärker als ab dem Moment, wo ich erfahren habe, dass ich gerade zwei schlagende Herzen in mir drin habe." Weiter freut sich die werdende Mama: "Wie krass ist das bitte? Und das Gefühl, das man jedes Mal aufs Neue erlebt, wenn man sich diese Tatsache vor Augen hält, ist nicht mit Worten zu beschreiben."

Wie weit Lindas Schwangerschaft bereits fortgeschritten ist, verriet die 35-Jährige bisher nicht. Aber schaut man sich das jüngste Foto so an, wird klar: Bis zur Geburt dürfte es nicht mehr allzu lange dauern! Die werdende Mutter trägt inzwischen eine beträchtliche Kugel mit sich herum. Was glaubt ihr: Kommt das Baby noch diesen Sommer? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / lindamar_official Linda Marlen Runge in Tulum, 2020

Instagram / lindamar_official Linda Marlen Runge, Schauspielerin

Instagram / lindamar_official Linda Marlen Runge im März 2019

