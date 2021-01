Linda Marlen Runge (34) ist tatsächlich unter der Haube! Eigentlich hält die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im vergangenen November hatte sie dann jedoch überraschend ein Bild eines unbekannten Mannes im Netz geteilt, den sie als ihren Ehemann bezeichnete. Über eine Hochzeit war bis zu dem Zeitpunkt jedoch nichts bekannt – nun machte die 34-Jährige es aber endlich ganz offiziell: Ja, sie ist verheiratet – und das nicht erst seit Kurzem!

An Silvester teilte die Brünette einen Throwback-Schnappschuss auf Instagram, der im mexikanischen Tulum geschossen wurde: An einem Strand lächelt sie in die Kamera, während ihr Partner ihre Hand hält, an der ein Ehering steckt. "Genau vor zwei Jahren ist dieses Bild entstanden, als Alexander Zschoch und ich auf Hochzeitsreise in Tulum waren!", verriet die 34-Jährige. Sie hätte sich damals zwar eigentlich geschworen, so ein "Kitschbild" niemals zu posten – habe sich aufgrund des vergangenen Jahres jedoch umentschieden: "Jetzt, am letzten Tag des Jahres 2020, einem Jahr, was zehrender nicht hätte sein können, denke ich aber, dass es kein besseres Bild gibt, um diesem Jahr mit einem ordentlichen Abschluss zu huldigen", erklärte Linda ihren Sinneswandel.

"Wir haben es geschafft und wir können uns spätestens jetzt [...] sicher sein, dass wir alles schaffen werden, was die Zukunft für uns bereit hält", ermutigt die Schauspielerin ihre Community in ihrem Post und erklärt: "Unser größter Gegner sind wir selber, meist unterbewusst und obwohl wir das gar nicht wollen!"

Instagram / lindamar_official Linda Marlen Runge, Schauspielerin

Instagram / lindamar_official Alexander Zschoch

Instagram / lindamar_official Linda Marlen Runge, 2020

