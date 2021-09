Melanie Müller (33) ist stolz! Im September 2017 ist die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Mann Mike Blümer konnte sie ihre kleine Tochter Mia Rose (4) auf der Welt willkommen heißen. Mittlerweile ist diese schon eine große Schwester, denn im Oktober 2019 wurde ihr kleiner Bruder Matty (1) geboren. Am Montag feierte Mia ihren vierten Geburtstag – zu dem ihr ihre Mutter Melli mit ganz süßen Worten öffentlich gratulierte.

Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin eine Collage mit mehreren Fotos ihrer Tochter, die sie unter anderem als Baby zeigen. "Jetzt bist du schon vier Jahre. Unser kleiner Schatz. Wir lieben dich über alles", schrieb Melanie in der Bildunterschrift. Zudem betonte sie: Wenn sie ihre Kinder ansieht, wisse sie wieder, dass sie etwas perfekt gemacht hat.

Zudem teilte Melanie in ihrer Story mehrere Einblicke in Mias Geburtstagsfeier. Zu der kamen sogar zwei Frauen, die sich als ihre Idole Anna und Elsa aus dem Film Frozen verkleidet hatten. Außerdem hatten Mike und Melli eine Hüpfburg organisiert, in der sich Mia und ihre Freunde so richtig austoben konnten.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Mia Rose Müllers Geburtstags-Collage von Mama Melanie Müller

Sat.1 Melanie Müller mit Ehemann Mike und ihren Kindern bei "Plötzlich arm, plötzlich reich", 2020

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrer Tochter Mia Rose

