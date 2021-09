Ist Karin wieder auf Liebessuche? Die Erzieherin bewarb sich bei Bauer sucht Frau International, um den Kaffeebauer Werner näher kennenzulernen. Die beiden schienen sich super zu verstehen – doch dann verstarb Werner nur kurz nach den Dreharbeiten an Krebs. Erst vergangene Woche schilderte Karin im Staffelfinale der Kuppelshow, wie sehr sie unter seinem Tod leidet. Nur wenige Tage später war die Hessin allerdings in einem anderen Datingformat, First Dates - Ein Tisch für zwei, zu sehen. Ist sie etwa bereit für einen neuen Mann?

Auf Nachfrage von Promiflash stellte Karin klar: "'First Dates' wurde vor 'Bauer sucht Frau' gedreht und war meine erste Begegnung mit so einem Format." Mit René, den sie in der Show mit Roland Trettl (50) kennenlernte, habe sie heute keinen Kontakt mehr: "[Er] war einfach nicht mein Typ Mann und nicht auf meiner Wellenlänge."

Ganz anders habe das dagegen bei Werner ausgesehen: "Als 'Bauer sucht Frau' den Aufruf hatte, fand ich Werner sehr sympathisch, und da ich Single bin und einen Mann suche und auf den ganzen Portalen im Netz es sehr schwierig ist, jemanden kennenzulernen, fand ich das eine Chance." Dass der Südafrikaner dann auch noch sie ausgewählt hatte, sei Schicksal gewesen. "Sein Humor und sein Witz passten einfach zu mir", schwärmte die 62-Jährige.

Instagram / karin_bauersuchtfrau Karin, "First Dates"-Teilnehmerin

Instagram / karin_bauersuchtfrau Karin und Werner, "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten 2021

Instagram / karin_bauersuchtfrau Werner und Karin, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2021

