Wie wollen Jana (34) und Thore Schölermann (37) die Kindererziehung angehen? Das Moderatorenpaar wird bald zum ersten Mal Eltern und gab gerade erst bekannt, dass es sich auf ein Mädchen freuen kann. Aber wie werden die beiden ihr Töchterchen erziehen? Promiflash traf Thore und Jana bei dem kinderTag-Event 2021 in Berlin und hat mal nachgehakt: Wer von ihnen wird den strengen Part in der Kindererziehung übernehmen?

Bei diesem Thema sind der 36-Jährige und seine Frau sich bereits einig. "Das Schöne ist, es gibt gar nichts auszudiskutieren, das haben wir bei unserem Hund Rudi so gemacht. Da haben wir festgestellt, dass es genau anders kam als wir dachten. Da bin ich nämlich die Strenge und Thore ist der Gute-Laune-Papa, der den Hund richtig verwöhnt", erklärte Jana gegenüber Promiflash. Sie ist sich sicher, dass die beiden bei dem Baby dieselbe Rollenverteilung übernehmen.

Bei einem Thema sind die beiden sich aber noch nicht so sicher: dem Babynamen. "Ich hatte mehrere Favoriten die sich aber schon wieder geändert haben. Was ich in den letzten Monaten gelernt habe, ist, wenn ich einen Favoriten habe, ihn niemanden zu verraten, weil es gibt mindestens eine Person, die sagt: 'Oh Gott, nee'. Und dann verdirbt sie einem alles", verriet die werdende Mutter. Die beiden wollen sich nun in den kommenden Monaten auf drei Namen einigen und dann erst nach der Geburt entscheiden, welcher es tatsächlich werden soll.

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann mit ihrem Hund Rudi

ActionPress Jana und Thore Schölermann beim kinderTag in Berlin, 2021

Getty Images Jana und Thore Schölermann beim Deutschen Fernsehpreis

