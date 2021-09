Am Sonntag war es wieder so weit: Die Tony Awards wurden verliehen – bereits zum 74. Mal – und die Gäste der Veranstaltung schmissen sich dafür so richtig in Schale. Neben klassischen, schlichten Looks bewiesen einige Stars am größten Abend für Theater- und Musicalfans aber auch Mut zur Farbe. Einen besonders heißen Auftritt legten der Sänger John Legend (42) und seine Frau Chrissy Teigen (35) hin – doch auch andere Promis glänzten mit ihren Looks auf dem roten Teppich.

Chrissy verzauberte in einem Glitzer-Look mit auffälligen rosa Details an den Ärmeln, während ihr Mann auf einen klassischen schwarzen Anzug mit Fliege setzte. Jake Gyllenhaals (40) Garderobe passte farblich zu Chrissys Ärmeln – er erschien im schicken Prada-Anzug ganz in Rosa. Für einen der wohl größten Hingucker des Abends sorgte Beanie Feldstein (28): Sie trug eine knallgrüne Robe mit farblich darauf abgestimmten High Heels. Einige der männlichen Stars setzten bei der Awardshow jedoch auf schlichtere Outfits: Der "Loki"-Star Tom Hiddleston (40) begeisterte in einem dunkelblauen Anzug, während Andrew Garfield (38) in einem Look ganz in Braun vor die Kameras trat.

Die Sängerin Cyndi Lauper (68) hielt sich farblich mit ihrem Kleid etwas zurück, doch dafür zog sie mit ihrer bunten Haarpracht alle Blicke auf sich. Der "Pitch Perfect"-Darsteller Ben Platt entschied sich für einen Look ganz in Schwarz – erst auf den zweiten Blick fiel auf, dass der zunächst schlicht wirkende Anzug mit aufwendigem Muster besetzt war.

Anzeige

Getty Images Jake Gyllenhaal bei den Tony Awards 2021

Anzeige

Getty Images Beanie Feldstein bei den Tony Awards 2021

Anzeige

Getty Images Tom Hiddleston bei den Tony Awards 2021

Getty Images Andrew Garfield bei den Tony Awards 2021

Getty Images Cyndi Lauper bei den Tony Awards 2021

Getty Images Ben Platt bei den Tony Awards 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de