Läuten bei Jérôme Boateng (33) etwa bald die Hochzeitsglocken? Zuletzt machte der ehemalige Spieler der Fußballnationalmannschaft mit weniger schönen Nachrichten von sich reden. Mitte des Monats wurde er wegen Körperverletzung vom Münchner Amtsgericht zu 1,8 Millionen Euro verurteilt. Seine On-Off-Freundin Rebecca Silvera hält in dieser Zeit zu dem ehemaligen FC-Bayern-München-Kicker – und mehr noch: Boateng soll jetzt sogar um ihre Hand angehalten haben.

Das will zumindest Bild erfahren haben. Demnach soll der Kicker seiner Partnerin aus Jamaika einen Antrag gemacht haben – und das nicht erst gerade eben: Schon vor drei Wochen an ihrem Geburtstag soll er um Rebeccas Hand angehalten haben. Die 35-jährige Reiterin habe Ja gesagt, will die Zeitung in Erfahrung gebracht haben.

Das Paar selbst hat die Verlobung bisher noch nicht bestätigt. Dass ihr diesjähriger Geburtstag jedoch ein ganz besonderer Tag war, zeigt ein Instagram-Beitrag von Rebecca. Zum Foto eines romantisch geschmückten Tisches schrieb sie: "Bestes Geburtstagsessen meines Lebens."

Instagram / rebeccasilvera Rebecca Silvera im Mai 2020

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng, Profifußballer

Getty Images Fußballer Jérôme Boateng im Juni 2020

