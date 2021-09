Wie geht es für Andrina (28) und Martin nach Love Island weiter? Zwischen den beiden Fitness-Influencern knisterte es in der Datingshow gewaltig – im Laufe der Zeit kamen sich die zwei ziemlich nahe. Obwohl Isabell und Robin letztendlich den Sieg nach Hause brachten und das Preisgeld einsackten, wollen Andrina und Martin sich auch nach der Sendung weiterhin besser kennenlernen – die Turteltauben können sich sogar eine Fernbeziehung vorstellen, wie sie Promiflash verraten!

Im Interview mit Promiflash offenbaren die Beauty und der Tattoo-Liebhaber ihre gemeinsamen Zukunftspläne: Die Reality-TV-Stars wollen sich definitiv gegenseitig besuchen, obwohl sie knapp 500 Kilometer Luftlinie trennen. "Ich werde natürlich versuchen, dass ich ihn an seinem Geburtstag besuchen kann und sonst kommt er dann selber in die Schweiz", kündigt Andrina an. Martin plant sogar schon weitere Besuche nach seinem Geburtstag: "Wenn sie dann kommt, würde ich am Wochenende danach direkt zu ihr fliegen."

Generell sei eine Fernbeziehung für die beiden kein Problem. "Es ist ja am Anfang eine Fernbeziehung, wenn es so kommen würde. Und dann würden wir über alles sprechen, aber wir sind da komplett offen und kommen da auf jeden Fall auf einen Nenner", machte Martin daraufhin mehr als deutlich.

Martin und Andrina, "Love Island"-Couple

"Love Island"-Martin und Andrina

Martin Fuhsy und Andrina Santoro beim "Love Island"-Finale

