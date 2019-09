Ehrliche Worte von Franziska Knuppe (44)! Schon vor vier Jahren hatte das internationale Supermodel im Promiflash-Interview eine klare Meinung zu Heidi Klums (46) Format Germany's next Topmodel geäußert: Die Sendung würde keine wirklichen Models hervorbringen! Dieses Jahr kümmert die Blondine sich um ihre eigenen Laufsteg-Schützlinge – sie ist die neue Jurorin von Austria's Next Topmodel! Im Zuge dessen konnte sie sich nun einen erneuten kleinen Seitenhieb gegen die deutsche Version nicht verkneifen: "Austria's Next Topmodel" sei einfach viel realer als GNTM!

"Was wir da zeigen ist schon das echte Modelleben, nur halt komprimiert für die Sendung zusammengefasst", betonte die 44-Jährige jetzt im Promiflash-Interview und führte weiter aus: "Wir haben halt einiges anders gemacht: Die Mädels wohnen zum Beispiel nicht in einer Luxus-Villa, sondern sie wohnen alle zusammen in einem Apartment unterm Dach ohne Klimaanlage." So sehe das Modelleben anfangs nämlich wirklich aus! Das sei Franziska besonders wichtig gewesen. "Sodass man nicht den ganzen Luxus suggeriert bekommt." Dadurch sei "Austria's Next Topmodel" einfach ein bisschen echter.

"Das haben die Mädels auch zu spüren bekommen", scherzte die Beauty weiter. Abschließend schwärmte sie noch von ihren Kandidatinnen: "Die waren so toll! Ich habe mich jeden Tag drauf gefreut." Die erste Folge von "Austria's Next Topmodel" flimmerte nun am 10. September über die österreichischen TV-Bildschirme. Würdet ihr euch die Show gerne mal ansehen? Stimmt ab!

Getty Images Heidi Klum 2019 in Los Angeles

Anzeige

Stefan Knauer/Getty Images for Lena Hoschek Model Franziska Knuppe während der Berlin Fashion Week, Januar 2019

Anzeige

Joern Pollex/Getty Images for Lena Hoschek Model Franziska Knuppe, Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de