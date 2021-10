Bausa musste in seiner frühen Jugend so einiges durchmachen! Spätestens seit dem Release seiner Single "Was du Liebe nennst" im Jahr 2017 ist der gebürtige Schwabe weithin bekannt. Mit seinem musikalischen Talent stürmt der Rapper regelmäßig die deutschen Charts. Sein Privatleben hält der Sänger hingegen von der Öffentlichkeit fern. In einem Interview brachte Julian Otto, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, nun aber besonders erschreckende Details ans Licht: Bei Bausa wurde als Kind ADHS diagnostiziert – mit krassen Folgen!

"Da kam irgendein Kinderpsychologe angedackelt und hat gesagt, der Junge hat ADHS", erinnerte sich Bausa im Gespräch mit Jam.FM-Moderatorin Alisha Morgenstern zurück. Zur Behandlung wurde dem damals Elfjährigen das Medikament Ritalin verschrieben – ein Mittel, das antriebssteigernd wirken soll. "Das sind harte Drogen, und das wird Kindern verabreicht. Ein kompletter Skandal, eigentlich müsste das verboten sein", kritisierte Bausa. Auf der einen Seite werde appelliert, dass Jugendliche keine Drogen nehmen sollen, aber auf der anderen Seite würden solche Medikamente Kindern im Wachstum verschrieben werden.

"Du kriegst dieses Zeug, du hast keinen Appetit. Vergleichbar mit Kokain – du hast keinen Hunger, dein Kopf rast", erklärte der 32-Jährige. Bausa sei es vollkommen unverständlich, wie man Kindern so etwas auf Rezept verschreiben könne. "Keiner macht sich einfach die Mühe, um zu gucken, was hat dieses Kind vielleicht für Potenzial, wie kann man das fördern, sondern die sagen, ‘Am besten ist es, du hältst deine Fresse, deshalb geben wir dir jetzt hier dieses Medikament, damit du ruhiger wirst' – dann ist allen geholfen, aus deren Sicht", machte Bausa seinem Ärger Luft. Die Ärzte würden doch über die Folgen der Inhaltsstoffe Bescheid wissen. Wenn es nach Bausa ginge, sollten sie für diese Behandlung hinter Gitter wandern.

Anzeige

Instagram / alisha.morgenstern Alisha Morgenstern und Bausa

Anzeige

Getty Images Rapper Bausa

Anzeige

ARD Bausa, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de