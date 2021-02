Für sein neues Musikvideo wurde Bausa nun ganz besonders kreativ! Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Julian Otto heißt, feierte 2017 mit dem Song "Was du Liebe nennst" seinen großen Durchbruch und ist seitdem regelmäßig in den deutschen Charts. Damals sorgte nicht nur der Song für einen Megaohrwurm – auch der Clip zum Hit stach heraus, in dem der 31-Jährige das gesamte Musikvideo-Budget verprasste. Nun sorgt ein neuer Videoclip für Aufsehen – in dem spielt nämlich augenscheinlich der Wrestler Hulk Hogan (67) mit...

Der neue Song "MADONNA" wird nicht als Feature, sondern als "Bausa versus Apache 207" angekündigt – und das Musikvideo hält, was die Beschreibung verspricht: Die beiden Künstler steigen nämlich zusammen in den Ring! Während Apache 207 im Outfit des Wrestlers The Undertaker (55) mit schwarzem Hut und Ledermantel zum Kampf antritt, erscheint Bausa im Look von Hulk Hogan: Er trägt nicht nur ganz wie der Wrestling-Star ein rotes Tuch auf dem Kopf, sondern auch dessen platinblonde Mähne und den unverkennbaren Bart!

Das waren aber noch längst nicht alle WWE-Anspielungen in dem Musikvideo: Während es gegen Ende des Clips eigentlich so aussieht, als habe Apache Bausa besiegt, steigt plötzlich ein dritter Mann in den Ring. Der erinnert an den Kämpfer Hornswoggle und kann sich anstelle des "Boot"-Interpreten den Sieg holen.

YouTube / bausashaus Bausa im Musikvideo zum Song "MADONNA"

Getty Images Hulk Hogan auf der Hulkamania Tour, 2009

YouTube / bausashaus Apache 207 im "MADONNA"-Musikvideo

