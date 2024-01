Diese Musiker treffen bei "Schlag den Star" aufeinander!

Das wird spannend! Seit Jahren erfreut Schlag den Star deutschlandweit die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen. So duellierten sich bereits bekannte Gesichter wie Sophia Thomalla (34) und Evelyn Burdecki (35), Pietro Lombardi (31) und Chris Tall (32) oder zuletzt Horst Lichter (62) und Michael Kessler (56). Doch schon bald wollen auch diese zwei von ihrem Können überzeugen: Emilio Sakraya und Bausa treten bei "Schlag den Star" gegeneinander an!

Wie "TV Total"-Moderator Sebastian Pufpaff (47) nun via Instagram bekannt gibt, werden die beiden Sänger am 3. Februar live um 20:15 Uhr zeigen, was in ihnen steckt. In der Show erwarten den "Touché"-Interpreten Emilio (27) und Rapper Bausa verschiedene Challenges, in denen sie zeigen müssen, wer in Sachen Fitness, Geschicklichkeit und Wissen mehr auf dem Kasten hat. Der mit den meisten Punkten wird am Ende zum Sieger gekürt und mit 100.000 Euro beglückt.

Doch bevor sich die beiden Musiker den Kampf ansagen, dürfen sich die "Schlag den Star"-Fans über geballte Frauenpower freuen. Am 27. Januar treten nämlich Sängerin Leony und Model Stefanie Giesinger (27) gegeneinander an. "Sorry, Platz eins gibt es für dich nur in den Charts", erklärt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihrer Gegnerin.

