Rapper vs. Schauspieler: Er siegt bei "Schlag den Star"!

Im TV ging es wieder einmal ziemlich heiß her! Bei Schlag den Star lieferten sich Bausa und Emilio Sakraya (27) ein spannendes Duell. Der Musiker und der Schauspieler versuchten in verschiedenen Challenges Punkte zu sammeln, um am Ende den begehrten Geldkoffer für sich zu gewinnen. Durch den Abend führte wieder einmal Moderator Elton (52). Aber wer konnte am Ende punkten? Dieser Promi gewinnt "Schlag den Star"!

In spannenden Spielen wie "Songtexte", "Entweder, oder?" oder dem Klassiker "Blamieren oder kassieren" traten die beiden Berühmtheiten gegeneinander an. Obwohl es anfangs nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aussah, schaffte es der Rapper schnell, seinen Vorsprung auszubauen. Den konnte Emilio auch nicht mehr einholen – Bausa geht als Sieger des Abends hervor!

Als Sieger der Herzen geht Emilio aber auch nicht aus dem Turnier. "Mann, ist dieser Emilio unsympathisch!" und "Ich hoffe, jemand nimmt Emilio in der Pause zur Seite und erdet ihn ein bisschen", schreiben die Zuschauer fleißig auf X.

Anzeige

Getty Images Emilio Sakraya, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Rapper Bausa bei der 1Live Krone

Anzeige

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de