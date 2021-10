Wackeln bei Das Sommerhaus der Stars dieses Jahr endlich die Betten? In den vergangenen Staffeln haben sich die Promi-Paare bei intimen Plauderrunden zwar alles andere als prüde gezeigt und jede Menge Details über ihr Sexleben ausgeplaudert – vor laufender Kamera wollten die Stars das Liebesspiel bisher aber ungern vollziehen. Wie sieht es in der aktuellen Staffel aus? Promiflash hat bei den diesjährigen VIP-Pärchen nachgefragt, ob Sex im Sommerhaus infrage kommt.

Moderator Mola Adebisi (48) vertritt in dieser Sache eine klare Meinung. "Küssen und Kuscheln ja, aber Sex vor der Kamera passt nicht zu unserer Moral", betonte er. Seine Freundin Adelina Zilai findet, dass es nach der Zeit in der TV-Villa noch genügend Gelegenheiten gebe, sich auszutoben. Auch Samira und Yasin Cilingir stellen klar, dass Sex im Sommerhaus für sie ein No-Go ist. "Das ist ein absolutes Tabuthema. Wir sind verheiratet und so was gehört nicht ins TV. Privatsphäre ist uns ziemlich wichtig." So sehen das auch Benjamin Melzer und seine Liebste Sissi Hofbauer: Das Haus sei nämlich nicht nur ein "Lustkiller", auch ihre Eltern sollten solche Fernsehszenen besser nicht zu Gesicht bekommen.

Roland Heitz und Janina Korn sehen kein großes Problem darin, in der Starbehausung auf Enthaltsamkeit zu setzen. Sie führen eine Fernbeziehung und müssen von Zeit zu Zeit ohnehin längere Durststrecken überwinden. Drei bis vier Wochen ohne Intimitäten seien demnach machbar. "Auf Nähe müssen wir ja nicht verzichten – und die ist ja mindestens genauso wichtig", hielten sie fest. Nur für Stephan Jerkel (52) könnte die Sex-Flaute in den kommenden Wochen noch schwierig werden, wie seine Partnerin Peggy Jerofke betonte: "Für mich ist die lange Zeit ohne Sex gar kein Problem, für Steff ein sehr großes, aber unsere Eltern schauen zu, von daher kommt es nicht infrage."

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags 20:15 Uhr auf RTL

Anzeige

RTL / Stefan Menne Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

Anzeige

RTL Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer im "Sommerhaus der Stars" 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Peggy Jerofke und Stephan Jerkel, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de