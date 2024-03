Mola Adebisis und seine schwangere Frau hatten Autounfall!

Mola Adebisi (51) und Adelina Zilai hatten Anfang des Jahres bekannt gegeben, dass sie erstmals Nachwuchs erwarten – nun sorgt allerdings etwas anderes für Aufsehen. Das verheiratete Paar war gestern in einen Autounfall involviert. Mola teilte in seiner Story auf Instagram den Schockmoment mit seinen Followern. "Wir sind gesund und nicht schuld", stellte die TV-Bekanntheit klar. Dennoch wollte er vermutlich auf Nummer sichergehen und rief ärztliche Unterstützung. "Adelina lasse ich kurz vom Krankenwagen abholen und checken wegen des Babys", fügte er hinzu.

Seinen Fans erklärte der 51-Jährige auch, wie es zu dem Vorfall gekommen war. "Klassischer Aufschieb-Auffahr-Unfall. Hinten ein Transporter und vorne auch. Unser Mini ist wahrscheinlich Schrott." Im Hintergrund war das demolierte Auto zu sehen. Wie es seiner Liebsten und dem Baby nun geht, verriet er bisher noch nicht – Adelina postet allerdings schon wieder fleißig Aufnahmen in ihrer Instagram-Story. Auf der Plattform hatten die werdenden Eltern vor einigen Wochen auch ihr Babyglück in Form eines Videos verkündet. "Herzlichen Glückwunsch", kommentierte unter anderem Sandy Meyer-Wölden (40).

Vor rund vier Jahren hatten sich der einstige VIVA-Moderator und die Brünette im Netz kennengelernt und gehen seitdem gemeinsam durchs Leben. Rund zwei Jahre später zogen die beiden zusammen und überraschten im Sommer des vergangenen Jahres ihre Fans mit dem nächsten Schritt – die beiden verlobten sich. Der Plan, in diesem Jahr zu heiraten, wurde mittlerweile auch in die Realität umgesetzt. Die beiden gaben sich im Februar dieses Jahres in Las Vegas das Jawort. Mit von der Partie war Molas Kumpel Oliver Pocher (46), der die Trauung der Turteltauben vollzog.

Anzeige

gbrci / Future Image / Future Im Adelina Zilai und Mola Adebisi, Juli 2023

Anzeige

Instagram / mola_adebisi Adelina Zilai und Mola Adebisi im Dezember 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de