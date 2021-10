Fernsehdeutschland darf sich wieder auf geballte TV-Unterhaltung freuen! Letztes Jahr sorgte Das Sommerhaus der Stars für Schlagzeilen in den Boulevardblättern. Im Mittelpunkt des Streits standen damals der Ex-Bachelor Andrej Mangold (34) und seine Verflossene Evanthia Benetatou (29). Jetzt steht der neue Sommerhaus-Cast in den Startlöchern, den sich die Fans diesmal sogar drei Mal die Woche anschauen können. Doch was erwartet die Zuschauer? Promiflash gibt euch vor dem Sommerhaus-Start einen kleinen Einblick, auf was ihr euch freuen dürft...

Die ersten RTL-Pressebilder aus dem Sommerhaus versprechen bereits Emotionen pur. Vor allem die Spiele, die es bei dem TV-Format immer in sich haben, verlangen den Stars wohl wieder einiges ab. So fließen bei dem Pärchen Lars Steinhöfel (35) und Dominik Schmitt schon ordentlich die Tränen. Auch Schauspieler Roland Heitz hat offenbar große Mühe, sich bei dem Spiel am Seil festzuhalten, während er und seine Partnerin Janina Korn hoch über dem Boden schweben.

Und auch der erste Zoff deutet sich an: So werfen sich die Kandidaten Mola Adebisi (48) und Mike Cees in der Sommerhaus-Küche böse Blicke zu und haben wohl ordentlich Gesprächsbedarf. Auch an Mikes Partnerin Michelle Monballijn scheint irgendwas sehr zu knabbern. Die Ex-Tatort-Darstellerin zeigt sich auf einem Foto besonders emotional. Habt ihr schon Lust auf die neue Sommerhaus-Staffel? Gebt eure Meinung ab!

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags 20:15 Uhr auf RTL

