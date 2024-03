Vor Prozessbeginn: Was besprach Fat Comedy mit Mola Adebisi?

Am Freitag fand der Prozess um die Pocher-Ohrfeige statt! Vor zwei Jahren hatte der Komiker Fat Comedy am Rande eines Boxkampfes – im wahrsten Sinne des Wortes – zum Schlag gegen Oliver Pocher (46) ausgeholt. Kurz vor Beginn des Prozesses vor dem Dortmunder Amtsgericht hatte sich der 24-Jährige ausgerechnet Ollis guten Kumpel Mola Adebisi (51) für ein Vieraugengespräch zur Seite genommen. "Ich habe ihn gefragt, ob es möglich ist, nach dem Prozess noch einmal miteinander zu quatschen", erklärt er gegenüber RTL. Da der Angeklagte Mola kenne, versuchte er sich durch ihn an den Comedian zu wenden. "Ich habe Mola gesagt, dass ich mich gerne beim Pocher entschuldigen würde", gibt der Rapper preis.

Bereits im Gerichtssaal hatte sich Fat Comedy bei dem Moderator entschuldigt. Durch das Gespräch mit dem Pocher-Vertrauten wollte er zeigen, dass er die Entschuldigung "von seinem Herzen aus macht" und nicht aus Kalkül handle. "Dass er merkt, dass das wirklich von Herzen kommt. Dass Gewalt einfach nicht richtig ist und dass er sieht, dass ich das ernst meine", betont der 24-Jährige. Das hat er wohl auch in die Tat umgesetzt: Nach dem Prozess hat er nach eigener Aussage noch einmal mit dem Comedian gesprochen.

Schon nach dem Vorfall vor zwei Jahren hatte Fat Comedy freiwillig einen Täter-Opfer-Ausgleich in Höhe von 2.000 Euro an seinen Branchen-Kollegen gezahlt. Heute hat schließlich auch das Dortmunder Amtsgericht sein Urteil gefällt: Wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilte es den Komiker zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro.

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Instagram / fat.comedy Fat Comedy, Comedian

