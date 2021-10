Nicole Appleton (46) hat Ja gesagt! Im April vergangenen Jahres gab die Frontfrau der Band All Saints ganz überraschend bekannt, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist – ihre Schwangerschaft hatte sie zuvor geheim gehalten. Vater der kleinen Skipper Hudson ist Nicoles Lebensgefährte Stephen Haines. Jetzt gibt es wieder einen Grund für die Familie zum Jubeln: Nicole und ihr Stephen haben geheiratet!

Diese wunderschöne Nachricht teilte die Sängerin ihren Fans via Instagram mit. "Ich will...", schrieb sie kurz und knapp zu dem Post und versah ihre Worte mit einem Herzen und einem Ehering-Emoji. Dazu veröffentlichte Nicole zwei Fotos von sich und ihrem frischgebackenen Ehemann. Der Standortmarkierung zufolge fand die Trauung im Cliveden House, einem 5-Sterne-Landhaushotel in Berkshire bei London, statt.

Mit ihrer Hochzeit hat die 46-Jährige ihre Fans einmal mehr überrascht. Auch prominente Follower sind ganz aus dem Häuschen. "Herzlichen Glückwunsch, mein Darling! Ich freue mich so für dich und hoffe, dass du einen magischsten Tag hattest", kommentierte beispielsweise Melanie C. (47) den Beitrag.

Instagram / ruby1kid Stephen Haines und Nicole Appleton mit ihrer Tochter Skipper Hudson

Instagram / ruby1kid Stephen Haines mit seiner Tochter, Juni 2020

Instagram / ruby1kid Nicole Appleton, Sängerin

