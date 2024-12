Robbie Williams reflektiert über die Beziehung zu Ex Nicole

Robbie Williams (50) hat sich nach 25 Jahren öffentlich bei seiner Ex-Freundin Nicole Appleton (49) entschuldigt und seine tief empfundene Reue über sein Verhalten während ihrer gemeinsamen Zeit geäußert. In seinem kommenden biografischen Film "Better Man", der im Januar 2025 erscheinen wird, reflektiert der Sänger über sein Leben, seine Karriere und die Fehler, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Dabei betont Robbie insbesondere, wie sehr er sich für sein damaliges Benehmen gegenüber Nicole schäme. Er gibt zu, ein "furchtbarer Freund" gewesen zu sein.

Robbie und Nicole lernten sich 1997 bei "Top of the Pops" kennen und waren zwei Jahre lang ein Paar, sogar verlobt. Während ihrer Beziehung wurde Nicole schwanger, doch auf Druck ihrer Plattenfirma entschied sie sich für eine Abtreibung. Robbie war zu jener Zeit auf dem Höhepunkt seiner Alkohol- und Drogensucht. In seinem Film erinnert sich der 50-Jährige zurück: "Ich war nicht in der Lage, für mich selbst zu sorgen, geschweige denn ein guter Partner zu sein."

Nach einer privaten Vorführung von "Better Man" für Nicole kontaktierte Robbie sie per Videoanruf, wobei beide in Tränen ausbrachen. In einem Interview mit dem Hello! Magazine gestand er: "Sie ist ein Engel, und es bricht mir das Herz, wie ich sie behandelt habe." Die All-Saints-Bekanntheit fand nach der Trennung von Robbie ihr Glück mit Liam Gallagher (52). Mit ihm hat sie einen Sohn namens Gene (23). Nach ihrer Scheidung von dem Oasis-Frontmann heiratete sie Stephen Haines und wurde Mutter einer Tochter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei der Bambi-Verleihung, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Gallagher und Nicole Appleton im Mai 2010

Anzeige Anzeige