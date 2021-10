Carmen und Michelle Bieri können es nicht nachvollziehen! Die Fitness-Influencer feierten vor wenigen Wochen in dem Format #CoupleChallenge ihr TV-Debüt. Doch ihr Auftritt war nur von kurzer Dauer, denn die Schwestern wurden von ihren Konkurrenten nominiert und somit in die Exit-Challenge geschickt. Das aber nicht, um sie rauszukicken. Die zwei sollten eigentlich das Team Wale und Christin eliminieren. Der Schuss ging aber nach hinten los: Michelle und Carmen mussten ihre Koffer packen – die Gruppenentscheidung finden sie im Nachhinein ziemlich "feige"!

Im Promiflash-Interview erklärten die Beautys nun ihre Sicht der Dinge und wirkten dabei ziemlich enttäuscht von der Nominierung der anderen: "Es war eine feige Entscheidung, da sie uns gewählt haben, um gegen Walentina und Christin anzutreten, statt diese direkt zu wählen. Wegen dieser Strategie mussten wir das Camp verlassen", erzählten Carmen und Michelle und fügten hinzu: "Wir waren extrem überrascht über die Nominierungen." Ihrer Meinung nach sei dies keine schlaue Taktik gewesen.

Sie selbst sahen sich als ein sehr starkes Duo an: "Für das Spiel ist es ja auch schlecht, wenn starke Teams, welche wenig Geld verspielen, am Anfang schon rausfliegen", betonten sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Denn bei jedem Fehler in den Challenges wird Geld von der Gewinnsumme abgezogen. Doch die Bieris sehen ihr Show-Aus auch sportlich und schätzen Valdet und Valdrinas sowie Christina (33) und Marcos (32) Chancen auf den Sieg gut ein.

Alle Infos zu "#CoupleChallenge" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW / Frank Beer Christin Queenie und Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatinnen 2021

Anzeige

RTL / Frank Beer Die "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / carmenbieri_ Carmen und Michelle Bieri, "#CoupleChallenge"-Kandidatinnen 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de