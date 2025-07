Bettina Wulff und ihr Neuer zeigen sich offiziell auf Event

Bettina Wulff (51) und ihr neuer Partner Mark Lambrecht haben erstmals die Öffentlichkeit als Paar betreten – und das gleich auf recht glamouröse Weise. Bei der Aufführung des "Verdensballett" im eleganten Benen-Diken-Hof in Keitum auf Sylt zeigten sich die beiden vertraut und verliebt. Inmitten der hochkarätigen Gäste umarmte Mark liebevoll seine neue Lebensgefährtin, die sich in einer schicken Kombination aus weißer Leinenhose und beigefarbenem Kaschmirpulli präsentierte. Auch er, lässig in Jeans, hellem Hemd und Sneakern gekleidet, strahlte über das ganze Gesicht. Das Paar zeigte sich kuschelnd und küssend.

Wie Bild erfahren haben will, hat Bettina bereits ihren festen Wohnsitz zu Mark in sein Zuhause auf Sylt verlegt. Das Paar scheint gemeinsame Zukunftspläne zu schmieden, denn Mark soll Freunden gegenüber angedeutet haben, dass für ihn sogar eine Hochzeit infrage kommen könnte. Die genauen Details bleiben jedoch unklar, und weder Bettina noch Mark wollten sich auf Nachfrage dazu äußern. Sicher ist hingegen, dass Bettinas Ex-Partner Christian Wulff (66) die endgültige Trennung zuletzt im April bekannt gegeben hatte. Ob die Scheidung der beiden bereits offiziell eingeleitet wurde, bleibt jedoch ein Rätsel.

Die Romanze zwischen Bettina und Mark scheint trotz medialer Aufmerksamkeit von Leichtigkeit geprägt zu sein, wie nicht nur ihre strahlenden Gesichter zeigen. Mark, der bereits in der Vergangenheit prominente Persönlichkeiten wie Heidi Klum (52) beschützt hat, dürfte mit Bettinas prominenter Rolle bestens umgehen können. Bettina hingegen hat sich seit ihrer Zeit als First Lady Deutschlands mehrfach neu erfunden – zuletzt auch in Liebesdingen, nachdem die Beziehung zu Christian nach mehrfachen Versöhnungsversuchen keinen Bestand hatte. Sie trennten sich im April 2025 nach 20 Jahren On/Off und drei Hochzeiten endgültig. Nun scheint sie auf Sylt mit Mark ein neues Kapitel aufzuschlagen – und das nicht nur als Sommerflirt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bettina Wulff, PR-Beraterin

Anzeige Anzeige

Getty Images Bettina und Christian Wulff im Februar 2017 in Wiesbaden

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2024 in Kalifornien