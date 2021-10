Bringt Karl Lauterbach (58) das Publikum bald schon als Comedian zum Lachen? Eigentlich liegt das Fachgebiet des gebürtigen Düreners in der Politik. Seit 2005 sitzt er nun schon im Deutschen Bundestag und kümmert sich dort als langjähriges SPD-Mitglied um viele Gesundheitsfragen und soziale Angelegenheiten. Doch nun nahm Lauterbach an der Seite von Hazel Brugger (27) erstmals an einer Comedyshow teil.

Wie Bild nun berichtete, war der 58-Jährige vor Kurzem Teil der Amazon-Prime-Produktion "One Mic Stand". Am Abend der Bundestagswahl stand der Politiker auf der Bühne und performte sein erstes kleines Stand-up-Programm. Bei dem Format werden nämlich fünf prominente Comedy-Anfänger ins kalte Wasser geworfen. Etwas Unterstützung erhalten sie dabei allerdings von einem Coach, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. So nahmen beispielsweise auch Teddy Teclebrhan, Torsten Sträter, Michael Mittermeier (55) und Harald Schmidt (64) an den Dreharbeiten teil. Die Veröffentlichung ist bereits für das Frühjahr 2022 geplant.

Gegenüber der Zeitung bestätigte Lauterbach schließlich, dass er sich für das Format im Witze reißen probiert habe. "Ja, das stimmt. Ich stand mit meiner Freundin Hazel Brugger auf der Bühne. Sie versucht, mich dabei von einer Comedy-Karriere zu überzeugen", erklärte der 58-Jährige. Doch offenbar möchte Lauterbach seine Karriere als Comedian nicht weiter verfolgen, denn er erklärte: "Natürlich bleibe ich der Bundespolitik treu. Das Ganze war eine einmalige Aktion, die großen Spaß gemacht hat."

Getty Images Karl Lauterbach, SPD-Politiker

Getty Images Karl Lauterbach im September 2021

