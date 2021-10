Katy Perry (36) ist in ihrem Mama-Alltag offenbar gut angekommen! Im August vergangenen Jahres wurden die Sängerin und ihr Partner, der Schauspieler Orlando Bloom (44), erstmals Eltern: Das Paar begrüßte seine Tochter Daisy Dove auf der Welt. Dass die Kleine der ganze Stolz der Turteltauben ist, ließ die Musikerin bereits des Öfteren in Interviews durchblicken. Jetzt sprach Katy erneut ganz offen über das Muttersein!

Im Interview mit Variety schwärmte die "California Gurls"-Interpretin total von ihrem Spross. "Ich habe nie wirklich gewusst, was bedingungslose Liebe ist, [...] bis ich mein Kind bekam", berichtete sie und fügte an: "Und das war eine ganz andere Ebene." Seit der Geburt ihres Töchterchens habe sich in Katys Leben vieles geändert: Natürlich seien die ersten Wochen ziemlich anstrengend gewesen, doch für die gebürtige US-Amerikanerin sei diese Veränderung total positiv gewesen: "Du bist nicht mehr die Nummer eins auf dem Dienstplan. Und das ist das Beste."

Auch ihren After-Baby-Body thematisierte die 36-Jährige im Gespräch. "Ich wiege immer noch 4,5 Kilo mehr als zu Beginn", gab sie ehrlich zu. Sie setze sich mit der Abnahme aber überhaupt nicht selbst unter Druck. "Ich interessiere mich mehr für ihr Glück und mein Glück und meine mentale Gesundheit", stellte Katy klar.

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021 in Kalifornien

Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige

Getty Images Katy Perry im September 2021 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de