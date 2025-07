Orlando auch? Katy Perry entspannt nach Trennung auf Jacht

Katy Perry (40) wurde am Wochenende auf einer Jacht vor der Küste von Capri, Italien, gesichtet – nur wenige Tage nach der Bestätigung ihrer Trennung von Orlando Bloom (48). Die Sängerin, gekleidet in einem schwarzen Bikini, verbrachte die Zeit in Gesellschaft von Freunden, unter ihnen der ehemalige Hollywood-Agent Michael Kives und der Investor Ben Schwerin. Trotz des jüngsten Liebes-Aus zeigte sich die "Firework"-Interpretin auf Schnappschüssen, die TMZ vorliegen, gut gelaunt, lachte und wirkte entspannt. Orlando soll Berichten zufolge ebenfalls an Bord desselben Schiffs gewesen sein, wurde jedoch nicht auf den Fotos festgehalten.

Die Trennung von Katy und Orlando sorgte für Schlagzeilen, nachdem sie letzte Woche eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht hatten. Darin erklärten sie, dass sie sich entschieden hätten, sich künftig auf ihre Tochter Daisy Dove zu konzentrieren und ihre Beziehung auf Co-Parenting zu reduzieren. Katy, die aktuell auf ihrer "Lifetimes"-Tournee durch Australien ist, brach vor wenigen Tagen während einer Show in Adelaide in Tränen aus und bedankte sich bei ihren Fans für die Unterstützung. Orlando hingegen verbrachte jüngst Zeit auf der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez in Venedig.

Die Berühmtheiten waren seit 2016 ein Paar und verlobten sich 2019 am Valentinstag. 2020 krönten sie ihre Liebe mit der Geburt ihrer Tochter Daisy Dove. Die Beziehung der beiden soll jedoch schon seit Jahren von Problemen geplagt sein. "Katy und Orlando haben unter denselben Problemen gelitten, die sie schon seit Jahren plagen. [Sie hatten] zu viel zu tun in ihrem Leben, was es schwer macht, Zeit füreinander zu finden und Unstimmigkeiten auszubügeln", erklärte ein Insider gegenüber People.

Getty / Mike Coppola Schauspieler Orlando Bloom und seine Partnerin Katy Perry

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Backgrid Orlando Bloom, Tochter Daisy und Katy Perry, September 2024