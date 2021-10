Diese The Voice of Germany ist für Sarah Connor (41) keine Unbekannte! Neben Nico Santos (28), Mark Forster (38) und Johannes Oerding (39) sitzt in diesem Jahr auch die Sängerin in der Jury der Castingshow, um die Gesangsleistung der Kandidaten zu beurteilen. Sehen dürfen sie diese aber erst nach ihrem Auftritt oder wenn sie sie eine Runde weiter lassen wollen. Sarah erkannte eine Teilnehmerin trotzdem – allein an der Stimme: Denn Jennifer Hans war 2011 schon bei X Factor dabei!

Von 2010 bis 2012 saß Sarah in der Jury der inzwischen abgesetzten Castingshow. Jennifer trat damals mit dem Song "Rolling In The Deep" von Adele (33) an und kam eine Runde weiter. Bei "The Voice of Germany" konnte sie die Jury erneut von sich überzeugen: Alle Juroren drückten den Buzzer und wollten die heute 31-Jährige in ihrem Team haben. Doch Sarah hatte offenbar einen kleinen Vorteil, um Jennifer von sich als Coach zu überzeugen. Die Delmenhorsterin konnte sich noch an sie erinnern. "Ich wusste, ich täusche mich nicht. Es gab damals keine Buzzer, aber ich habe schon mal für dich gevotet. [...] Jennifer, die Stimme vergisst man nicht. Du siehst toll aus, du hast geil performt", schwärmte Sarah. Daraufhin stand Jennifers Entscheidung fest: Sie geht in Team Sarah!

Doch was hat Jennifer eigentlich in den vergangenen zehn Jahren gemacht? Die Schleswig-Holsteinerin verriet: "Ich habe viel Musik gemacht. Ich habe aber auch ein Kind bekommen und habe noch umgeschult." Früher war sie in einer Psychiatrie tätig. Heute arbeitet sie als Make-up-Artistin.

Instagram / jenhajenha Jennifer Hans, "The Voice of Germany"-Kandidatin 2021

ProSiebenSAT.1/André Kowalski Sarah Connor, Johannes Oerding, Mark Forster und Nico Santos

Instagram / jenhajenha Jennifer Hans, Kandidatin bei "The Voice of Germany" 2021

