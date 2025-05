20 Jahre nach Fail: Sarah Connor singt wieder deutsche Hymne

Sarah Connor (44) hat es erneut getan: 20 Jahre nach ihrem berühmten Patzer bei der deutschen Nationalhymne, der damals in der Münchner Allianz Arena für Aufsehen sorgte, singt die Pop-Sängerin wieder die Hymne – allerdings mit einem Augenzwinkern. Anlass ist ein humorvoller Werbespot für einen Discounter, der erstmals beim DFB-Pokalfinale gezeigt wurde. "Sparen lohnt sich wie noch nie", lautet die Hymne. Sarah singt eine abgewandelte Version der Hymne, in der es um günstige Preise geht, und greift dabei ein Glas Brühepulver aus dem Regal. Die Idee basiert auf ihrem bekannten Versprecher aus dem Jahr 2005, als sie anstelle von "Blüh im Glanze dieses Glückes" versehentlich "Brüh im Lichte dieses Glückes" zum Besten gab.

Sarah selbst zeigt sich sichtlich amüsiert über die Aktion. "Eigentlich habe ich mir geschworen, nie wieder die Hymne zu singen. Dann kam die Anfrage für den einmaligen Spot. Ich fand das lustig", erklärte die Sängerin laut Bild. Diesen Fauxpas, der damals für reichlich Kritik sorgte, macht sie nun mit dem Spot zum Gag. Alexander Lafery, Marketingleiter von Lidl, lobte die Zusammenarbeit mit Sarah: "Ihre Authentizität hat uns inspiriert. Gemeinsam erreichen wir unsere Zielgruppe auf eine humorvolle Art und Weise." Der Clip, der mit der Zeile "Einigkeit im Preis und Kaufkraft" beginnt, wird sowohl im TV als auch in den sozialen Medien ausgestrahlt.

Sarah Connor, die ihren Patzer von damals einst als "kleines Trauma" bezeichnete, zeigt mit dieser Aktion eine ganze Portion Selbstironie. "Der Puls geht hoch, immer wenn ich nach München komme. Dann denke ich: Ups, hier ist doch mal etwas Schlimmes passiert", scherzte sie vor Kurzem – wohlwissend, dass genau diese Anekdote aus ihrem Leben bei vielen im Gedächtnis geblieben ist. Doch die Sängerin hat sich in der deutschen Musikszene fest etabliert und bleibt mit solchen Aktionen wie dem Werbespot erfrischend nahbar. Mit ihrem aktuellen Album "Freigeistin" beweist sie einmal mehr eindrucksvoll ihr künstlerisches Können. In einem der Songs rechnet sie aber auch mit Kritikern in den sozialen Medien ab.

PUBLIC ADDRESS Sarah Connor in der Münchener Allianz-Arena

Getty Images Sarah Connor im Dezember 2021 in Berlin

