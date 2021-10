Tom Barcal tritt schon bald vor den Traualtar. Der ehemalige Alles was zählt-Darsteller hat sich bereits Anfang des Jahres mit seiner Partnerin Stefanie Black verlobt, die satte 35 Jahre jünger als Tom – und damit sogar jünger als sein eigener Sohn – ist. Schon am 19. November sollen für sie die Hochzeitsglocken läuten. Wie groß ihre Liebe zueinander ist, bewiesen sie sich nun bereits auf eine ganz andere Art: Tom und Stefanie ließen sich ein Partnertattoo stechen.

Wie Tom gegenüber Promiflash erklärt, haben er und seine Liebste sich diesen Liebesbeweis gegenseitig noch vor der Hochzeit geschenkt. Stefanie, die noch in dieser Woche bei The Voice of Germany ihr Talent unter Beweis stellen wird, trägt nun den Namen des Schauspielers mit einem kleinen Herzen am Handgelenk. Dort ließ sich auch Tom den Namen seiner zukünftigen Ehefrau stechen – gleich neben dem Namen seines Sohnes Marvin, der sein Trauzeuge sein wird.

Ihre Hochzeit soll im kommenden Monat in Nettetal stattfinden – und wird offenbar keine kleine Zeremonie. Beide haben große Familien und außerdem sind noch etwa 40 prominente Gäste eingeladen. Stars wie Nino de Angelo (57), Harald Glööckler (56) oder Harry Wijnvoord (72) haben eine Einladung von dem glücklichen Paar erhalten.

