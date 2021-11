Sie haben ihre Liebesgeschichte gekrönt! Tom Barcal (57) geht seit rund eineinhalb Jahren gemeinsam mit seiner Partnerin Stefanie Black durchs Leben. Am vergangenen Silvesterabend wagte der ehemalige Alles was zählt-Darsteller den großen Schritt: Er hielt um Steffies Hand an! Vor wenigen Tagen gab sich das Paar das Jawort – ein emotionaler Moment für den Schauspieler, wie er gegenüber Promiflash verriet: Als er seine Liebste im Brautkleid sah, schossen ihm die Tränen in die Augen.

"Steffie sah wirklich wie eine Prinzessin aus", schwärmte Tom im Gespräch mit Promiflash vom Hochzeitslook seiner Angebeteten. Sie das erste Mal im Brautkleid zu sehen, sei für ihn ein ganz besonderer Moment gewesen, betonte der 57-Jährige: "Ich sah sie und ich musste vor Glück echt mit den Tränen kämpfen. Eigentlich musste ich das aber schon den ganzen Tag."

Dass sie füreinander bestimmt sind, machten Stefanie und Tom der Welt schon Mitte Oktober klar: Damals ließen sich die zwei ein süßes Partnertattoo stechen! An ihren Handgelenken tragen sie beide den Namen des jeweils anderen. Tom hat gleich daneben den Namen seines Sohnes Marvin stehen, der bei der Hochzeit sein Trauzeuge war.

Instagram / tombarcalofficial Tom Barcal, Schauspieler

Joachim Schütz Stefanie Black und Tom Barcal an ihrem Hochzeitstag

Tom Barcal Tom Barcal und seine Verlobte Stefanie Black

