Tom Barcal (60) und Stefanie (26) verkünden ihr Ehe-Aus

Vor drei Jahren gaben sich Tom Barcal (60) und seine 34 Jahre jüngere Partnerin Stefanie Black das Jawort. Nun verkünden der Alles was zählt-Star und die Sängerin ihre Trennung. "Wir haben gemerkt, dass der Altersunterschied doch zu groß ist", erklärt Tom im Interview mit Bild und fügt hinzu: "Meine Einstellung zum Leben hat sich nicht geändert, aber in dem Alter ist es normal, dass Stefanie sich doch noch anders entwickelt."

Ein weiterer Konflikt sei Stefanies Leidenschaft für Kreuzfahrten. Mehrere Monate im Jahr verbringt die 26-Jährige auf hoher See, um zu arbeiten. "Sie liebt das Leben auf Kreuzfahrt – mehr als das Leben zu Hause. Sie möchte jetzt noch einige Zeit das Kreuzfahrtleben genießen und dann Kinder und Familie – das deckt sich leider nicht mit meinen Zukunftsplänen", weiß Tom. Trotz der Meinungsverschiedenheiten gibt es kein böses Blut zwischen dem einstigen Paar: "In Sachen Beziehung haben wir unterschiedliche Vorstellungen, trotzdem gehen wir noch sehr freundschaftlich miteinander um."

Offenbar deutete sich die Trennung der beiden schon etwas länger an. In der Öffentlichkeit zeigte sich das Paar kaum mehr. Auch Heiligabend verbrachte Tom ohne Stefanie, aber dafür mit seiner Schwester und seinem Sohn Marvin. Kurz vor der Hochzeit vor drei Jahren ließen sich die beiden als Zeichen ihrer Liebe ein gemeinsames Tattoo stechen. Stefanie trägt Toms Namen seitdem mit einem Herz an ihrem Handgelenk, während sich der Schauspieler ihren Spitznamen Steffi verewigen ließ.

Getty Images Tom Barcal

Sonstige Stefanie Black und Tom Barcal

