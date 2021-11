Tom Barcal (57) und Stefanie Black haben es getan! Der Alles was zählt-Darsteller hatte der The Voice of Germany-Kandidatin an Silvester einen romantischen Heiratsantrag gemacht, den sie freudestrahlend annahm. Seitdem planen der Schauspieler und seine mehr als 30 Jahre jüngere Partnerin ihre Hochzeit. Nun war es endlich so weit: Tom und seine Steffie haben sich während einer traumhaften Zeremonie das Jawort gegeben!

Auf Instagram teilte der 57-Jährige sein Glück und postete eine Reihe Aufnahmen, die ihn mit seiner frisch angetrauten Ehefrau zeigen. "Glücklich. Wir haben uns wirklich getraut", schrieb Tom zu den Fotos. Die Hochzeit am 19. November sei einfach unglaublich gewesen. Auch Steffie teilte auf ihrem Social-Media-Account Eindrücke von dem großen Tag und schrieb dazu: "Ich habe gestern den besten Mann und meinen besten Freund geheiratet. Ich liebe dich, Tom!"

Die Fans und Freunde des Brautpaares freuten sich natürlich riesig mit den Frischvermählten. "Ich wünsche euch eine schöne, erfolgreiche und tolle Zukunft zusammen. Alles Gute und bleibt positiv", schrieb unter anderem ein gerührter Fan.

Instagram / tombarcalofficial Stefanie Black und Tom Barcal im November 2021

Instagram / tombarcalofficial Tom Barcal und seine Steffie an ihrem Hochzeitstag

Joachim Schütz Stefanie Black und Tom Barcal an ihrem Hochzeitstag

