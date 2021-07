In der Liebe spielt das Alter keine Rolle – nach diesem Motto lebt wohl auch Tom Barcal! Seit Januar 2021 ist der ehemalige Alles was zählt-Darsteller wieder total verliebt und sogar verlobt. Seine Liebste Stefanie Black macht den Schauspieler superglücklich. Doch nicht alle Fans sind von der Verbindung der beiden überzeugt – immerhin ist Toms Verlobte ganze 35 Jahre jünger. Deswegen wurde der Duisburger sogar schon mit Michael Wendler (49) verglichen...

Im Interview mit Bild sprach der 57-Jährige jetzt über die Kritik an seiner Beziehung. In seinem Freundeskreis habe niemand ein Problem mit ihrem Altersunterschied gehabt – in der Öffentlichkeit hätte man die beiden jedoch mit Schlagerstar Michael und seiner Ehefrau Laura verglichen. "Da hat er gleich seine Pflegerin dabei", erinnert sich Tom an eine der Beleidigungen.

Toms zukünftige Ehefrau stören diese Kommentare inzwischen nicht mehr: "Wir müssen am Ende niemandem unsere Liebe beweisen!", erklärte Stephanie. Ihr Schatz ist da noch nicht ganz so entspannt – er muss noch lernen, damit umzugehen.

Instagram / tombarcalofficial Tom Barcal mit seiner Verlobten Stefanie Black

ActionPress/ Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / tombarcalofficial Tom Barcal mit seiner Verlobten Stefanie Black

