Er wagt einen doppelten Neuanfang! Tom Barcal begeisterte die Alles was zählt-Fans fünf Jahre lang. Bis 2011 schlüpfte er in der beliebten Vorabendserie in die Rolle des Imbisswirts Marc "Keule" Schneider. Privat befindet der Schauspieler sich seit Anfang des Jahres im Aufwind: Im Januar machte er seiner Freundin Stefanie Black einen romantischen Heiratsantrag! Und auch beruflich läuft es zurzeit rund für Tom. Denn demnächst wird er in einer neuen Serie zu sehen sein.

Die Dreharbeiten für die Sky-Serie "Die Wespe" sind gerade abgeschlossen, wie Bild berichtete. In der Produktion spielt Tom neben namhaften Kollegen wie Ulrich Noethen (61), Lisa Wagner und Florian Lukas (48). Auch von der Zusammenarbeit mit Regisseurin Hermine Huntgeburth zeigte sich der 57-Jährige begeistert: "Mit ihr zu arbeiten ist wie ein Ritterschlag. Sie ist bekannt dafür, jede Rolle mit guten Schauspielern zu besetzen."

Mit seiner Bald-Ehefrau Stefanie wird Tom bald auch gemeinsam vor der Kamera stehen. Die Dreharbeiten würden im August beginnen und seien noch geheim, sagte er: "So viel darf ich verraten: Ein Sender wird uns sechs Monate lang begleiten. Es geht ums Thema 'Ungleiche Paare'." Zwischen ihm und der gebürtigen Britin liegen nämlich stolze 35 Jahre Altersunterschied.

Getty Images Ulrich Noethen im Juni 2018

Instagram / tombarcalofficial Tom Barcal im November 2020

Instagram / tombarcalofficial Tom Barcal mit seiner Verlobten Stefanie Black

