Anne Wünsche (30) gibt ein Update zur Babyplanung! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin versetzte ihre Fans vor Kurzem in Aufregung: Die Influencerin sprach offen darüber, dass sie sich für ihre Töchter Miley und Juna ein Geschwisterchen wünscht. Und offenbar ist die Umsetzung ihres Plans bereits in vollem Gange – aktuell verhüten die Beauty und ihr Partner Karim El Kammouchi (32) nämlich nicht. Nun deutete Anne an, dass es schon bald so weit sein könnte!

Die zweifache Mutter hatte zuvor angekündigt, ihre Follower auf dem Laufenden zu halten, was die Babyplanung angeht – daher beglückte die 30-Jährige ihre Fangemeinde nun mit einem Update. "Ich habe ja gesagt, ich nehme euch da so komplett mit: Ich habe Eisprung heute", erzählte sie in ihrer Instagram-Story. Das bedeutet, dass die YouTuberin aktuell ihre fruchtbaren Tage hat. "Vielleicht wird es ja ein Südafrika-Baby", freute sie sich – dort mach die kleine Familie nämlich aktuell Urlaub.

Anne plauderte schon vor einigen Tagen aus, was für ein Babygeschlecht sie sich am meisten wünschen würde. "Wie schön wäre es denn, wenn es dieses Mal klappt? Ein Sohn wäre schön", hatte die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story verraten.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

