Wird es bei Anne Wünsche (30) und ihrem Karim (32) ernst? Die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ist seit einigen Monaten wieder glücklich mit ihrem Ex-Freund liiert. Zusammen mit Annes Töchtern Juna und Miley freut sich das Paar über das Patchwork-Zusammenleben. Allerdings hat die Influencerin schon im Sommer ausgeplaudert, dass ein Sohn ihrem Mutter-Glück noch ein Krönchen aufsetzen würde. Versucht sie diesen Plan jetzt in die Tat umzusetzen? Anne holt sich Fruchtbarkeitstipps von ihren Fans.

In ihrer Instagram-Story teasert die TV-Bekanntheit an, dass sie in den kommenden Tagen ihre besonders fruchtbare Zeit hat. Den Gesetzen des weiblichen Zyklus nach sind die Chancen dann besonders hoch, schwanger zu werden. "Wie schön wäre es denn, wenn es dieses Mal klappt? Ein Sohn wäre schön", plaudert die 30-Jährige frei heraus in die Runde und deutet damit an, dass sie tatsächlich schon ernsthaft vorhat, die weitere Nachwuchsplanung anzugehen. "Klappt es oder klappt es nicht? Und habt ihr vielleicht Tipps, wie es funktionieren könnte?", fragt sie ihre Follower.

Offenbar spielen bei Anne die Hormone gerade total verrückt und sie schwelgt in alten Erinnerungen an ihre Schwangerschaften. Zum Beweis teilt sie in ihrer Story auch ein altes Foto, das sie mit XXL-Kugel zeigt. "Schaut mal – ich habe ein altes Bild gefunden, wo ich mit Juna schwanger war", schreibt die Zweifach-Mutter und ergänzt ein Herzchen-Emoji.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche

