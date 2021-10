Von wegen Happy End bei Maxime Herbord (27) und Raphael Fasching (23)! Im großen Bachelorette-Finale überreichte die brünette Schönheit dem Österreicher ihre letzte Rose – mit dem Ziel, sich weiter kennenzulernen. Beim Feiern am vergangenen Wochenende wurde der Wiener allerdings als Single bezeichnet. Gibt es zwischen ihm und Maxime also keine Hoffnung mehr auf ein süßes Liebesbekenntnis? Via Instagram meldete sich der Fotograf zu Wort: "Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns nicht weiter kennenlernen, weil ich aktuell keinen Platz in ihrem Leben habe!"

