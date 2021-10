Hat sich zwischen Maxime Herbord (27) und Raphael Fasching (23) etwa doch nichts entwickelt? Die Halbniederländerin gab dem Fotografen bei Die Bachelorette ihre letzte Rose. In der letzten Folge der Staffel verkündeten die beiden dann, sich näher kennenlernen zu wollen. Vor wenigen Wochen teilten sie sogar ein Foto von einem gemeinsamen Date. Doch ist nun alles vorbei? Maximes einstiger Umwerber Jonathan Steinig deutet an, dass Raphael Single ist!

Mehrere Bachelorette-Boys wie Max Adrio (32), Dario Carlucci (34) und Leon Knudsen (34) veröffentlichten am Samstagabend auf Instagram Aufnahmen von einem gemeinsamen Abend in einer Stuttgarter Bar. Besonders auffällig ist ein Selfie von Jonathan, auf dem er mit seinen ehemaligen Konkurrenten Julian Dannemann (28) und Raphael posiert. Denn dazu schrieb er: "Wir sind alle Single, Ladys. Greift an." Was es damit auf sich hat, ist ungewiss. Raphael repostete bereits ein paar Beiträge aus den Storys seiner Kumpels – nur diesen bislang noch nicht.

Von Maxime fehlt auf den Aufnahmen jede Spur – sie hat den Tag offenbar in einem Stoffladen verbracht. Stattdessen begleiten die Jungs eine Reihe anderer Mädels, darunter die ehemalige Bachelor-Kandidatin Kim-Denise Lang (24) und die einstige Are You The One? -Teilnehmerin Laura Maria. Glaubt ihr, dass zwischen Raphael und Maxime alles aus ist? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / jonasteinig Julian Dannemann, Jonathan Steinig und Raphael Fasching, "Die Bachelorette"-Teilnehmer 2021

Instagram / bennedett0 "Die Bachelorette"-Kandidaten in Griechenland, August 2021

Instagram / raphael.f_ Raphael Fasching und Maxime Herbord im September 2021

