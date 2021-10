Margarita Nigmatullin (25) und Marvin Conen (22) feiern ihre Liebe! Ende Dezember bestätigte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin, dass sie und der Tänzer ein Paar sind. Gerüchte gab es schon länger, denn zuvor hatten Maddy und der Beau diverse gemeinsame Tanzclips gepostet. Nun ist auch endlich bekannt, war lange die beiden schon zusammen sind: genau ein Jahr! Maddy und Marvin hatten jetzt ihren ersten Jahrestag.

Zu zahlreichen Turtelfotos schrieb der 22-Jährige auf seinem Instagram-Profil: "Danke für das schönste Jahr meines Lebens. 10.10.2020." In der Kommentarspalte stimmte Maddy ihrem Liebsten zu. "Danke für das schönste Jahr! Du hast mir gezeigt, was es wirklich bedeutet zu lieben und geliebt zu werden. Mir dir ist alles so einfach und unkompliziert. Ich liebe dich, Baby", lauteten ihre verliebten Zeilen.

Maddy widmete ihrem Liebsten ebenfalls einen süßen Post zum Jahrestag. Auch sie gab mit mehreren Fotos Einblicke in ihr erstes Beziehungsjahr. "Ich habe mein Glück in dir gefunden", stellte die 25-Jährige in der Bildunterschrift überglücklich klar. Natürlich feierte das Paar auch offline – in ihren Storys zeigen die beiden sich beim romantischen Dinner in einem Restaurant.

Instagram / marvinconen Margarita Nigmatullin und Marvin Conen

Instagram / maddynigmatullin Marvin Conen und Maddy Nigmatullin

Instagram / marvinconen Margarita Nigmatullin und Marvin Conen

