Ist Maddy Nigmatullin (25) etwa in festen Händen? Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin hat sich mittlerweile längst einen Namen gemacht – die gebürtige Russin bewies ihr Talent nicht nur vor der Kamera, sondern versuchte sie auch als Sängerin und Tänzerin. Doch als wäre das nicht schon genug, hat das Allround-Talent nun auch noch seine eigene Modelinie herausgebracht. Beruflich läuft es bei der Influencerin also ziemlich rund – und auch privat scheint Maddy ihr Glück gefunden haben.

Schon länger spekulieren die Fans der 25-Jährigen über eine Beziehung zwischen der TV-Bekanntheit und dem Tänzer Marvin Conen, mit dem Maddy auch in diversen Tanzclips zu sehen ist. Doch mittlerweile ist der Beau nicht nur in derartigen Videos vertreten, sondern auch in verdächtig vielen Instagram-Storys der Schönheit. Nun teilt auch noch Marvin selbst ein vertrautes Bild der beiden auf Instagram: Die Laiendarstellerin schmiegt sich innig an den Muskelmann. "Nächte wie diese", schreibt der Choreograf unter den Post. Ob die beiden nun miteinander ihr Glück gefunden haben?

Auf eine Bestätigung der Beziehung dürften Fans allerdings länger warten, schließlich hält Maddy ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Immerhin waren die Fans sich komplett sicher, dass die Brünette zuvor mit Marc Eggers (34) liiert war, da die zwei in einer gemeinsamen Wohnung lebten und versehentlich Kuss-Bilder veröffentlichten – weder die Beziehung an sich noch die Trennung bestätigte sie jedoch jemals offiziell.

Anzeige

Instagram / marvinconen Maddy Nigmatullin und Marvin Conen

Anzeige

Instagram / marvinconen Maddy Nigmatullin und Marvin Conen

Anzeige

Instagram / koeln50667 Marc Eggers und Maddy Nigmatullin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de