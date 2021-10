So liebevoll spricht Zendaya (25) über Tom Holland (25)! Bereits 2018 wurde gemunkelt, dass die beiden Spiderman-Stars ein Paar sind. Im vergangenen Juli wurden die Gerüchte dann erneut entfacht, nachdem die beiden knutschend gesichtet worden waren. Seitdem zeigen Zendaya und Tom sich immer wieder innig miteinander, bestätigt haben sie eine Beziehung bisher aber nicht. In einem Interview sprach die MJ-Darstellerin dafür nun überraschend offen über ihren einstigen Co-Schauspieler – und schwärmte total süß von ihm.

Im Interview mit InStyle wurde Zendaya gefragt, was sie an Tom als Schauspieler besonders schätzt – und aus der 25-Jährigen sprudelte es nur so heraus. "Es gibt natürlich viele Dinge, die ich an ihm schätze. Was die Schauspielerei betrifft, schätze ich, dass er es wirklich liebt, Spiderman zu sein", betonte sie. Schließlich sei es ein großer Druck, in die Rolle eines Superhelden zu schlüpfen. "Wenn man ihn bei der Arbeit sieht, ist er ein Perfektionist", erzählte die US-Amerikanerin weiter. Bei den "Spiderman"-Dreharbeiten sei sie sogar am Set gewesen, wenn sie gar nicht drehen musste – nur um Tom zuzuschauen.

"Es war cool zu sehen, wie sehr er sich um seine Arbeit kümmert und sie richtig macht", lobte Zendaya den 25-Jährigen. Eine Kampfszene von Tom ist ihr besonders in Erinnerung geblieben: "Er machte eine Bewegung, kam zurück zu den Monitoren, schaute sie sich an und sagte: 'Das kann ich besser machen.' Ich sagte dann: 'Alter, du hast es drauf!'" Diesen Perfektionismus schätze Zendaya besonders an ihm.

Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

Getty Images Tom Holland und Zendaya Coleman, Schauspieler

Getty Images Tom Holland und Zendaya

