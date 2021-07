Sind sie das nächste Hollywood-Traumpaar? Der britische Schauspieler Tom Holland (25) sorgte in der Vergangenheit nicht nur mit seiner beachtlichen Karriere für Schlagzeilen – sondern auch mit seinem Liebesleben. So wurde ihm im Mai vergangenen Jahres eine Liaison mit der "The Spanish Princess"-Darstellerin Nadia Parkes nachgesagt. Jetzt wurde der Hottie aber mit einer anderen Dame gesichtet – und zwar knutschend mit Zendaya Coleman (24)!

Paparazzi erwischten die zwei nun gemeinsam in Los Angeles in Toms Auto. Während sie an einer roten Ampel warten mussten, nutzten sie die Zeit, um intensive Küsse auszutauschen. Zendaya und ihr Co-Star wirkten ziemlich vertraut. Der 25-Jährige streichelte daraufhin sogar liebevoll ihr Kinn. Bahnt sich da etwa eine Beziehung an?

Schon vor der Kamera stimmt die Chemie zwischen den beiden Stars. Denn in der Spiderman-Filmreihe spielen Tom und die Beauty bereits ein Paar. Vielleicht hat es jetzt auch hinter den Kulissen bei ihnen gefunkt. Offiziell bestätigt wurde bisher aber noch nichts.

Getty Images Tom Holland auf dem Empire State Building in New York City im Juni 2019

Getty Images Zendaya Coleman bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Tom Holland und Zendaya Coleman, Schauspieler

