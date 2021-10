Ist Britney Spears (39) bald wieder glücklich mit ihrer Familie vereint? Erst im September hatte die Sängerin einen bedeutenden Sieg vor Gericht erreicht: Ihr Vater Jamie Spears (69) ist nun nicht mehr ihr Vormund! Schon seit 13 Jahren wird Britneys Leben von der Vormundschaft bestimmt. In dieser Zeit entfernte sie sich auch immer mehr von ihrer restlichen Familie. Dies könnte sich jetzt aber ändern, denn wie ein Insider verriet, könne sich Britney eine Annäherung vorstellen.

"Britney würde gerne wieder ein gutes Verhältnis zu ihrer Schwester haben, aber das ist nicht so leicht. Jamie Lynn (30) steht nämlich ihrer Mutter sehr nahe und hat auch noch Kontakt zu ihrem Vater", berichtete ein Insider HollywoodLife. Es sei schwer für den Weltstar, wieder zu einer normalen Familiendynamik zurückzukehren, solang diese Dinge noch nicht geklärt sind. "Sie liebt ihre Familie sehr und würde gerne, wenn all das hinter ihr liegt, wieder eine gesunde Beziehung zu allen haben", so der Insider.

Dass das Verhältnis zwischen den beiden Schwestern derzeit noch schwierig ist, bleibt in der Öffentlichkeit nicht unbemerkt. So hatte Britney sich schon im Juli dieses Jahres negativ über ihre kleine Schwester geäußert: "Ich mag es nicht, dass meine Schwester bei einer Preisverleihung auftaucht und meine Songs zu Remixen performt! Mein sogenanntes 'Unterstützungssystem' hat mich tief verletzt."

