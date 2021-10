Laura Franziska Blank ist überglücklich! 2016 nahm die Frankfurterin an Germany's next Topmodel teil und ist seitdem als Influencerin aktiv. Ihre Fans lässt sie aber auch an den weniger schönen Seiten ihres Lebens teilhaben. So machte sie Juli des vergangenen Jahres öffentlich, dass sie im Krankenhaus liegt. Nun hat Laura jedoch wieder Positives zu berichten: Sie ist vergeben – und zwar schon seit Längerem!

Auf Instagram veröffentlichte die Reiseliebhaberin ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihren Freund zum ersten Mal zeigt. Laura hat ein strahlendes Lächeln im Gesicht. "Ein Jahr mit dir", schwärmte sie in der Bildunterschrift. Dazu versah sie den Beitrag mit dem Hashtag #love. Um wen es sich bei dem Glücklichen handelt, ließ die Hessin jedoch offen – nicht einmal der Name ihres Liebsten ist bekannt.

Lauras Community ist von dem Beziehungsouting begeistert. "Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute für immer", gratulierte ihr ein Fan zu ihrem Liebesglück. Ein anderer schrieb: "Ich bin so froh, dich endlich glücklich zu sehen."

Anzeige

Instagram / laurafranziskaofficial Laura Franziska Blank im Dezember 2019 in Istanbul

Anzeige

Instagram / laurafranziskaofficial Laura Franziska, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / laurafranziskaofficial Laura Franziska Blank, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de