Germany's next Topmodel trifft auf Die Höhle der Löwen! Vor drei Jahren nahm Laura Franziska an der Castingshow von Heidi Klum (46) teil. Und inzwischen kann die brünette Beauty von ihrem Job als Model gut leben: Laura wird viel gebucht und ist vor allem in Asien heiß begehrt. Einer ihrer Jobs brachte sie nun zu "Die Höhle der Löwen": In der Gründershow tritt sie heute Abend auf, um wisch-, wasser- und schweißfeste Fitnesskosmetik an den Mann oder an die Frau zu bringen!

Sie präsentiert in der Sendung allerdings keine eigene Erfindung, sondern fungiert – wer hätte es gedacht – als Model für Gründerin Jennifer Lapidakis, als Unterstützung für deren Kosmetikmarke Strong. Was sie im Studio genau zu tun hatte, schilderte Laura Promiflash: "Meine Rolle dabei war, dass der Produkttest live an mir vorgeführt wurde, um den Löwen zu zeigen, dass das Make-up definitiv zu 100 Prozent schweißfest ist." Sie habe sich sportlich betätigen müssen, was im Fernsehen bestimmt lustig anzusehen sei. "Es hat mir auf jeden Fall riesig Spaß gemacht, mal wieder vor der Kamera zu stehen und das Team der Löwen kennenzulernen." Sie habe einen tollen Tag am Set verbracht.

Aber wie kam es zu dem Auftrag, durch den Laura heute bei "Die Höhle der Löwen" zu sehen sein wird? "Angefangen hat die Kooperation, als ich ein TV-Commercial drehen durfte und das Gesicht der Kampagne wurde", erinnerte sich die Laufsteg-Beauty. Danach habe man sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte, zu der Show zu gehen. Da habe sie natürlich nicht Nein gesagt.

Instagram / laurafranziskaofficial Model Laura Franziska

Anzeige

Matthias Nareyek/Getty Images Thomas Hayo, Michael Michalsky und Heidi Klum während des "Germany's Next Topmodel"-Finales 2016

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investoren der sechsten Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de