Laura Franziska Blank muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften! 2016 schwebte die Frankfurterin in Heidi Klums Show Germany's next Topmodel über die Laufstege. Seitdem ist sie auch als Influencerin aktiv und versorgt ihre Fans im Netz regelmäßig mit Infos aus ihrem Leben. Seit einigen Tagen ist es auf den Social-Media-Profilen der Beauty jedoch ziemlich ruhig geworden. Nun erklärte Laura den Grund dafür: Sie ist im Krankenhaus!

In ihrer Instagram-Story schrieb die 26-Jährige: "Ich weiß nicht, was ich von dem, was passiert ist, halten soll und ich habe keine Ahnung, wie ich es erklären soll." Um ihrer Community mitzuteilen, weshalb sie in der Klinik liege, müsse sie erst noch die richtigen Worte finden und gesund werden. Den genauen Grund für ihren Klinikaufenthalt teilte Laura ihren Fans nicht mit. Allerdings schien ihr etwas ziemlich Bedrohliches zugestoßen zu sein: "Ich weiß immer noch nicht, wie ich meinen Großeltern dafür danken soll, dass sie mein Leben gerettet haben. Es waren sehr harte Tage. Ich bin froh, dass meine Mutter hier ist und mir hilft, das alles zu überstehen." Sie vermisse den Rest ihrer Familie sehr und hätte nie gedacht, dass sie in einer solchen Zeit von ihr getrennt sein würde.

Darüber hinaus muss Laura nun auch ihren 26. Geburtstag im Krankenhaus verbringen. "Es ist wirklich schrecklich", erklärte sie. Doch immerhin kann sie sich über liebevolle Nachrichten ihrer Freunde und Fans freuen: "Ich weiß das sehr zu schätzen."

